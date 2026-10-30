Студент вуза в Хабаровске перевел лжеброкерам 2,5 млн рублей за четыре месяца

Студент из Хабаровска за четыре месяца перевел мошенникам 2,5 млн рублей Студент вуза в Хабаровске перевел лжеброкерам 2,5 млн рублей за четыре месяца

Москва30 окт Вести.Студент вуза в Хабаровске стал жертвой мошенников, надеясь подзаработать. Молодой человек в течение четырех месяцев переводил деньги на "брокерские" счета, оказавшиеся дропперскими, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

В июне текущего года молодому человеку позвонил незнакомец, предложивший выгодные проекты с быстрым доходом, обещая, что команда брокеров будет управлять всем процессом. Студент регулярно пополнял специально открытый счет написали в пресс-службе

К октябрю пострадавший перевел туда 2,5 млн рублей – все свои деньги. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.