Мошенники похитили у жителей Хабаровского края более 1 млрд рублей Более 1 млрд рублей похитили мошенники у жителей Хабаровского края

Москва3 окт Вести.С начала текущего года дистанционные мошенники похитили у жителей Хабаровского края более 1 млрд рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

С начала 2026 года дистанционно похищены деньги у 1730 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 1 млрд рублей. За минувшую неделю у 36 жителей края мошенниками дистанционным способом похищено более 17,2 млн рублей уточняется в канале надзорного ведомства на платформе MAX

В прокуратуре предупредили, что преступления не прекращаются. Мошенники действуют, в том числе, под видом сотрудников силовых, социальных служб и кредитных организаций, заявляя потенциальным жертвам, что деньги на банковских счетах под угрозой и в целях сохранности их необходимо перевести на "безопасные счета" либо передать курьеру для "декларирования".