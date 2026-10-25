В Волгограде мужчина отдал более двух млн рублей мошенникам Житель Волгограда передал мошенникам свыше 2 млн рублей в надежде заработать

Москва25 окт Вести.В Волгограде 49-летний мужчина стал жертвой мошенников, решив заработать в интернете, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

В дежурную часть отдела полиции Красноармейского района города Волгограда обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой дистанционных мошенников, лишившись денежных средств в размере свыше 2 400 000 рублей говорится в сообщении

Пострадавший рассказал, что в интернете с ним связался неизвестный, который представился менеджером финансовой организации и под предлогом совершения выгодных биржевых сделок убедил мужчину передать деньги через неизвестного ему человека. Как только волгоградец это сделал, мошенник перестал выходить на связь. Жертва мошенничества обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.