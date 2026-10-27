В Волгоградской области арестовали дроппера, получившего 50 тысяч от мошенников Дроппера с чужими банковскими картами арестовали в Волгоградской области

Москва27 окт Вести.В Волгоградской области арестовали 19-летнего дроппера, который помог мошенникам и получил от них за это 50 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, молодой житель рабочего поселка Светлый Яр нашел в мессенджере объявление с обещанием легкого заработка. Он согласился, хотя понимал, что станет участником преступной схемы. За полгода – с октября 2025 по март 2026 года – мужчина скупил у 10 знакомых банковские карты с доступом к онлайн-кабинетам для обслуживания счетов и позже продал их, воспользовавшись доставкой посредством такси.

Впоследствии мошенниками через данные карты были проведены транзакции денежных средств, полученных преступным путем. Сумма полученного злоумышленником вознаграждения от мошенников составила свыше 50 тысяч рублей говорится в сообщении

Полицейские пресекли незаконную деятельность парня. Он сознался в содеянном.

Дропперу предъявили обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 5 ст. 187 УК РФ). Сейчас он находится под домашним арестом. За преступления парню может грозить до 6 лет заключения.