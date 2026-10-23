Москва23 окт Вести.Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО вместе с коллегами из ОМВД России по району Косино-Ухтомский ликвидировали узел связи телефонных мошенников и задержали 20-летнего ранее судимого молодого человека, сообщает канал столичной полиции в MAX. Его подозревают в обеспечении работы терминалов пропуска трафика. Их использовали злоумышленники для обмана граждан России.

Помогать аферистам подозреваемый стал после общения с ними в интернете, где он искал подработку. Молодой человек арендовал квартиру на Салтыковской улице и, разместив там сим-бокс, следить за бесперебойной работой оборудования. Благодаря устройству реальные номера телефонов мошенников были скрыты.

В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли сим-бокс и 76 сим-карт. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика) говорится в сообщении

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются соучастники преступной схемы.