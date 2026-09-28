Семь человек задержали в Москве за организацию незаконной миграции

В Москве пресекли работу преступников, организовавших незаконную миграцию Семь человек задержали в Москве за организацию незаконной миграции

Москва28 сен Вести.Семь человек, организовавших канал незаконной миграции, задержали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В Москве пресечена деятельность участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции и иных преступлениях говорится в сообщении

Уточняется, что среди фигурантов есть сотрудники ОМВД России по районам Царицыно, Дорогомилово, Новогиреево, Бирюлево Восточное г. Москвы и МУ МВД России "Балашихинское".

Участники преступной группы изготавливали поддельные миграционные документы и продавали их. Таким образом, они фиктивно поставили на миграционный учет двух иностранцев, которые не проживали по указанному в документах адресу, а одного из них позже исключили из реестра контролируемых лиц. Для еще одного мигранта была изготовлена миграционная карта с ложными сведения о цели выезда – на ее основании его также фиктивно поставили на учет без фактического проживания по адресу.