В Москве ликвидировали подпольную типографию, где делали поддельные документы В Москве задержали подозреваемых в изготовлении фальшивых документов

Москва11 сен Вести.Подпольную типографию по изготовлению фальшивых документов для иностранцев ликвидировали в одной из московских квартир сотрудники Департамента миграционной безопасности Миграционной службы МВД России совместно с оперативниками Северо-Восточного административного округа Москвы и ФСБ России. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пресекли противоправную деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении поддельных документов для легализации иностранцев говорится в сообщении

В результате операции, задержаны два уроженца среднеазиатской республики. Оперативники обнаружили в квартире матричный принтер, ультрафиолетовый детектор, ламинатор, сканеры, ноутбуки, оттиски штампов и печатей. Стоимость изготовления одного документа могла доходить до 100 тысяч рублей. Заказы они получили через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 327 УК РФ. Задержанных взяли под стражу.