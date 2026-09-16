Подросток в Москве стал работать на мошенников после встречи в парке

В Москве подростку предъявлено обвинение в работе на телефонных мошенников Подросток в Москве стал работать на мошенников после встречи в парке

Москва16 сен Вести.В Москве расследуют уголовное дело в отношении подростка, который согласился работать на мошенников, сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

По данным следствия, 20 апреля 2026 года молодой человек 2009 года рождения вблизи парка "Горка" в Басманном районе в Москве встретил незнакомца, который предложил ему за вознаграждение собирать, размещать и подключать абонентские терминалы пропуска трафика (SIM-боксы), обеспечивая их бесперебойную работу. Подросток согласился.

Неустановленные лица звонили гражданам Российской Федерации и вводили в заблуждение с целью получения от них денежных средств. Несовершеннолетний фигурант, находясь в различных съемных квартирах, обеспечивал непрерывную работу оборудования, устанавливал и заменял SIM-карты, включая использование eSIM сказано в сообщении

С 25 апреля по 3 июля 2026 года юноша поочередно менял место работы SIM-бокса, перемещаясь между съемными квартирами.

Уголовное дело расследуется по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Уточняется, что подросток вину признал. В настоящее время следователи устанавливают соучастников преступления.