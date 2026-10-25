Лжеброкеры обманули жителя Волгограда почти на 3 млн рублей

Житель Волгограда отдал лжеброкерам более 2 400 000 рублей Лжеброкеры обманули жителя Волгограда почти на 3 млн рублей

Москва25 окт Вести.Житель Волгограда стал очередной жертвой дистанционных мошенников, лишившись более 2 400 000 рублей. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Обратившийся в отдел полиции Красноармейского района 49-летний местный житель рассказал, что в интернете с ним связался неизвестный, выдавший себя за менеджера финансовой организации. Аферист предложил мужчине заняться инвестиционной деятельностью на фондовой бирже и получить прибыль.

Под предлогом совершения выгодных биржевых сделок он убедил волгоградца передать денежные средства неизвестному. После выполнения всех инструкций связь с лжеменеджером прервалась говорится в мессенджере

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.