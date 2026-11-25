За псевдоинвестиции в животноводство волгоградскому фермеру дали 5 лет колонии

Волгоградский фермер с помощью финансовой пирамиды обманул более 30 граждан За псевдоинвестиции в животноводство волгоградскому фермеру дали 5 лет колонии

Москва25 ноя Вести.Фермер из Волгоградской области обманул 30 человек и заработал на этом более 50 миллионов рублей с помощью финансовой пирамиды под видом инвестиций в животноводство, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Установлено, что гендиректор ООО "Сталинские фермы" с 2022 по 2024 годы под предлогом инвестирования в животноводство привлекал средства граждан под высокие проценты. Сначала выплачивал дивиденды, затем перестал. От его действий пострадали более 30 граждан, ущерб составил свыше 50 миллионов рублей.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима говорится в сообщении

Приговором суда фигурант признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.