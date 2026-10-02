Приговор по делу о домах для сирот в Волгоградской области вступил в силу Приговор по делу экс-главы Еланского района Волгоградской области вступил в силу

Москва2 окт Вести.Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Еланского района Волгоградской области Дмитрия Литвинова о некачественных домах для детей-сирот, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

Литвинов осужден к наказанию по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 18 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима говорится в публикации

Как установил суд, с августа 2021 года по октябрь 2022 года Литвинов содействовал приемке 18 жилых домов для детей-сирот, которые были построены с нарушениями строительных норм и правил. Застройщиком был предприниматель, с которым чиновник был ранее знаком. Общая стоимость невыполненных и некачественно выполненных работ превысила 22 миллиона рублей. Со своей стороны, предприниматель построил на земельном участке Литвинова дом, вложив в него 3,6 миллиона рублей собственных средств.

Литвинов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.