За ущерб обманутым дольщикам в Липецке суд взыскал 160 млн рублей

В Липецке суд обязал возместить 160 млн рублей обманутым дольщикам За ущерб обманутым дольщикам в Липецке суд взыскал 160 млн рублей

Москва28 сен Вести.Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Липецка, требовавшей возместить государству ущерб, нанесенный преступлением, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Речь идет об обмане граждан, с которыми заключались договоры долевого участия на строительство квартир по несуществующим проектным данным. Впоследствии договорные обязательства исполнены не были.

В целях защиты прав дольщиков, обманутых осужденным, ППК "Фонд развития территорий" выплатил им денежные средства за приобретенные квартиры в сумме более 160 млн рублей говорится в публикации ведомства в MAX

Фигуранта расследования, обвиненного по статье УК РФ мошенничестве, привлекли к уголовной ответственности, а прокурор обратился в суд, чтобы взыскать сумму нанесенного ущерба с виновного.