Москва28 сенВести.Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Липецка, требовавшей возместить государству ущерб, нанесенный преступлением, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Речь идет об обмане граждан, с которыми заключались договоры долевого участия на строительство квартир по несуществующим проектным данным. Впоследствии договорные обязательства исполнены не были.
В целях защиты прав дольщиков, обманутых осужденным, ППК "Фонд развития территорий" выплатил им денежные средства за приобретенные квартиры в сумме более 160 млн рублейговорится в публикации ведомства в MAX
Фигуранта расследования, обвиненного по статье УК РФ мошенничестве, привлекли к уголовной ответственности, а прокурор обратился в суд, чтобы взыскать сумму нанесенного ущерба с виновного.