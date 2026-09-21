В Красноярском крае женщина отдала аферистам 6,9 млн руб., собранные на квартиру

Жительница Красноярского края отдала мошенникам накопленные 6,9 млн руб. В Красноярском крае женщина отдала аферистам 6,9 млн руб., собранные на квартиру

Москва21 сен Вести.Жительница города Железногорска Красноярского края стала жертвой мошенников. Она отдала им накопленные на квартиру 6,9 миллиона рублей, сообщает МВД России.

Злоумышленники использовали классическую схему обмана, которая основана на давлении и запугивании. Аферисты убедили женщину в необходимости "декларации" ее денег.

Жительница Железногорска … потеряла 6,9 миллиона рублей, которые копила на квартиру из ежемесячных выплат своего сына, участника СВО написано в публикации министерства

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – "Мошенничество".