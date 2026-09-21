Москва21 сенВести.Жительница города Железногорска Красноярского края стала жертвой мошенников. Она отдала им накопленные на квартиру 6,9 миллиона рублей, сообщает МВД России.
Злоумышленники использовали классическую схему обмана, которая основана на давлении и запугивании. Аферисты убедили женщину в необходимости "декларации" ее денег.
Жительница Железногорска … потеряла 6,9 миллиона рублей, которые копила на квартиру из ежемесячных выплат своего сына, участника СВОнаписано в публикации министерства
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – "Мошенничество".