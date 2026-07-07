Бывшего главу департамента ЖКХ Ивановской области осудили на 4,5 года за взятку Экс-главе департамента ЖКХ Ивановской области дали 4,5 года тюрьмы за взятку

Москва7 июл Вести.Бывшего главу департамента ЖКХ Ивановской области Дениса Кочнева приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Кроме того, фигуранта лишили права занимать на госслужбе должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий", сроком на 5 лет.

Ленинский районный суд приговорил … Дениса Кочнева к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима сказано в сообщении

По версии следствия, с 2022 года по 2024 год Кочнев вместе с двумя чиновниками получил взятку от двух предпринимателей за общее покровительство при заключении договоров на выполнение работ по капремонту жилых домов на общую сумму более 400 млн рублей.

Это не единственная взятка, которую получил Кочнев. В частности, он оказывал общее покровительство руководителю ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами". Как и в другой раз, деньги передавались через посредника, а общая сумма незаконных вознаграждений составила более 47 млн рублей.