Москва28 октВести.Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Ставрополя, гендиректора агрофирмы, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и крупной растрате, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, глава агрофирмы с июня 2024 года по сентябрь 2025 года заключал с участниками аграрного рынка из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Запорожской областей сделки по купле-продаже, хранению, переработке и поставке сельхозпродукции. При этом выполнять взятые на себя обязательства обвиняемый не собирался, а частью полученных средств и продукции распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, мужчина в 2024-2025 годах получал кредиты в банках от имени агрофирмы, но перечислял несколько первых платежей, а остальное возвращать не собирался.
В результате незаконных действий хозяйствующим субъектам в четырех регионах страны причинен ущерб на сумму более 694 млн рублей, а кредитным учреждениям – в размере свыше 122 млн рублейотмечается в публикации
Кроме того, в сентябре-октябре прошлого года мужчина продал переданные ему на хранение зерновые и технические культуры на сумму около 106 млн рублей.
Его уголовное дело будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.