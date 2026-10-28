Глава агрофирмы на Ставрополье пойдет под суд за мошенничество и растрату

Главу ставропольской агрофирмы будут судить за мошенничество на 922 млн руб. Глава агрофирмы на Ставрополье пойдет под суд за мошенничество и растрату

Москва28 окт Вести.Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Ставрополя, гендиректора агрофирмы, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и крупной растрате, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, глава агрофирмы с июня 2024 года по сентябрь 2025 года заключал с участниками аграрного рынка из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Запорожской областей сделки по купле-продаже, хранению, переработке и поставке сельхозпродукции. При этом выполнять взятые на себя обязательства обвиняемый не собирался, а частью полученных средств и продукции распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, мужчина в 2024-2025 годах получал кредиты в банках от имени агрофирмы, но перечислял несколько первых платежей, а остальное возвращать не собирался.

В результате незаконных действий хозяйствующим субъектам в четырех регионах страны причинен ущерб на сумму более 694 млн рублей, а кредитным учреждениям – в размере свыше 122 млн рублей отмечается в публикации

Кроме того, в сентябре-октябре прошлого года мужчина продал переданные ему на хранение зерновые и технические культуры на сумму около 106 млн рублей.

Его уголовное дело будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.