В Самарской области возбуждено дело против экс-главы Нефтегорского района Возбуждено дело против экс-главы района в Самарской области

Москва22 окт Вести.В Самарской области из-за превышения полномочий возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Нефтегорского района Александра Баландина. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев. Он также напомнил, что ранее принял решение снять Баландина с должности, а сейчас правительство региона и муниципалитет оказывают все необходимое содействие следствию.

Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти. Неоднократно говорил об этом и открыто на оперативных совещаниях, и в личных беседах с руководителями, - многие из которых по результатам таких бесед получали статус "бывших" сообщил губернатор

По данным следствия, с марта 2024 по октябрь 2026 года подозреваемый, будучи главой района, вступил в сговор с неустановленными лицами из числа сотрудников местной администрации, МУК "Управление капитального строительства муниципального района Нефтегорский Самарской области", руководителей ООО "Эверест" и другими неустановленными лицами для совершения противоправных действий при строительно-монтажных работах. Речь идет о контракте на проектирование и строительство очистных сооружений для бытовых сточных вод. Проект реализовывали в рамках федеральной инициативы "Современный облик сельских территорий".

На основании недостоверных сведений в актах выполненных работ министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области перечислило средства на счета МКУ. В результате министерству и муниципалитету причинен материальный ущерб государству на сумму не менее 50 млн рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 18 декабря.