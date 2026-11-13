Из-за ущерба бюджету на 19 млн на первого замглавы Эвенкии завели уголовное дело Первого замглавы Эвенкии подозревают в превышении должностных полномочий

Москва13 ноя Вести.Первый замглавы Эвенкийского муниципального округа подозревается в превышении должностных полномочий, что привело к причинению муниципальному бюджету ущерба на 19 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных региональным УФСБ.

В Следкоме уточнили, что фигурантами по этому делу также проходят бывший гендиректор муниципального нефтяного предприятия и транспортной компании.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности" или "Подстрекательство к превышению должностных полномочий".

Бюджету Эвенкийского муниципального округа был причинен материальный ущерб в виде недополученного дохода на сумму около 19 миллионов рублей говорится в сообщении

В ведомстве также сообщили, что чиновник и бывший руководитель транспортной компании заключены под стражу.

Фамилию первого замглавы Эвенкии в СК не сообщили, но по сведениям агентства речь идет об Игоре Огольцове.