Москва14 октВести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим обеспечением жителей Эвенкии продуктами питания. Об этом сообщает региональный главк СК РФ в MAX.
В ведомстве уточнили, что оно возбуждено по статье "Халатность".
В связи с ненадлежащим обеспечением жителей Эвенкии продуктами питания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФговорится в публикации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.