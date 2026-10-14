Москва14 окт Вести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим обеспечением жителей Эвенкии продуктами питания. Об этом сообщает региональный главк СК РФ в MAX.

В ведомстве уточнили, что оно возбуждено по статье "Халатность".

В связи с ненадлежащим обеспечением жителей Эвенкии продуктами питания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ говорится в публикации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.