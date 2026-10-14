Возбуждено дело о халатности при организации северного завоза в Эвенкию

Халатность при организации северного завоза в Эвенкию обернулась уголовным дело Возбуждено дело о халатности при организации северного завоза в Эвенкию

Москва14 окт Вести.Уголовное дело о халатности при организации северного завоза в Эвенкию возбудил Следственный комитет, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Это произошло после того, как в СК рассмотрели материалы проверки, направленные надзорным ведомством.

Как сообщили в прокуратуре, в августе текущего года остановилась основная завозная кампания в населенные пункты Эвенкийского района. Это произошло из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска. Суда с грузом не смогли достичь Туры.

В магазинах поселка закончились овощи, фрукты, молочная продукция, мука и бутилированная вода, возник дефицит консервов, мясной продукции, сыра и колбасных изделий. За один месяц стоимость продуктов питания выросла на 343% говорится в заявлении прокуратуры в MAX

Отмечается, что в Туре и ряде поселений Илимпийской группы введен режим повышенной готовности. Администрация Эвенкийского района приняла соответствующее постановление.

По данным прокуратуры Красноярского края, фигурантами дел о халатности стал ряд должностных лиц Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, ответственного за организацию и координацию северного завоза.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что не была организована централизованная доставка продуктов авиатранспортом и не был решен вопрос субсидирования затрат перевозчиков.