В Башкирии по подозрению в превышении полномочий задержан экс-мэр города Баймак

Бывшего главу Баймака подозревают в превышении полномочий, он задержан В Башкирии по подозрению в превышении полномочий задержан экс-мэр города Баймак

Москва15 окт Вести.В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Баймак, сообщает республиканский главк СК России.

Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) говорится в публикации

По версии следствия, в апреле тогда еще действующий глава администрации Баймака заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. При этом он сразу объяснил, что исполнять условия договора не надо, в связи с чем товар поставлен не был.

После подписания всех документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость предусмотренных в договоре услуг. Большую часть из них он вскоре передал чиновнику.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.