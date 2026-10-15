Москва15 октВести.В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Баймак, сообщает республиканский главк СК России.
Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)говорится в публикации
По версии следствия, в апреле тогда еще действующий глава администрации Баймака заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. При этом он сразу объяснил, что исполнять условия договора не надо, в связи с чем товар поставлен не был.
После подписания всех документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость предусмотренных в договоре услуг. Большую часть из них он вскоре передал чиновнику.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.