Губернатора Чибиса подозревают в переводе денег в Киргизию В деле губернатора Мурманской области Чибиса появились переводы денег в Киргизию

Москва24 ноя Вести.В деле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса появились переводы денег в Киргизию. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Чибиса и других фигурантов подозревают в трех эпизодах незаконных валютных операций с использованием организаций из Киргихии, подконтрольных бизнесмену Шанкояну.

По данным следствия, в 2022 году подконтрольное Шанкояну ООО "Звезда моряка" заключило с киргизской "Азия Транс Трэвел" договор займа на 20 млн рублей. В 2022-2024 году под видом выплаты процентов компании перевели6 млн рублей, а затем еще 20 млн рублей под видом возврата займа. При этом директор "Азия Транс Трэвел" не подписывал договор с российской организацией и фактически компанией не руководил.

Еще одна схема предполагала переводы под видом оплаты поставок автодорожной техники. Договор между подконтрольным Шанкояну ООО "Аквариум" и киргизской компанией предусматривал перечисление аванса в полном объеме, однако российская организация оплачивала поставки лишь частично пишет РБК

В итоге со счета ООО "Аквариум" на счет киргизской компании совершили 49 переводов на общую сумму почти 1 млрд рублей якобы за поставки. На деле же никаких товаров в Россию не завозили.

В конце 2023 года еще одна подконтрольная Шанкояну организация ООО "Сива-Тек" заключила договор займа со "Смарт логистик групп". Российская компания перевела киргизской 30 млн рублей, затем та вернула 1 млн рублей якобы в качестве процентов. Подписи на договоре были поддельными, их сделали на компьютере с помощью программы монтажа.