Москва24 нояВести.Первые задержанные по делу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса бизнесмены Ашот Шанкоян и Ашот Баблумян заключили сделку со следствием после нескольких месяцев заключения в СИЗО Москвы. Об этом пишет "Российская газета".
Баблумян был главой представительства Мурманской области. Бюджетные деньги, по данным издания, он выводил через свои компании в Европу и Среднюю Азию, после чего присваивал. По некоторым сведениям, таким образом ему удалось вывести миллиард рублей.
Шанкоян владел строительными фирмами и переводил бюджетные средства на их счета. По факту же обязательства не исполнялись и ничего не строилось.
Еще одним фигурантом дела стал генеральный директор госпредприятия "Мурманскводоканал" Андраник Мусатян – его заключили под стражу месяц назад. После этого также задержали экс-главу Александровска Ильяса Мазитова вместе с его подчиненным и главу Печенегского округа с заместителем.
Уточняется, что всего по уголовному делу, кроме Чибиса, проходят девять человек.