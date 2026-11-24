Бизнесмены пошли на сделку со следствием по делу губернатора Чибиса Задержанные бизнесмены заключили сделку со следствием по делу Андрея Чибиса

Москва24 ноя Вести.Первые задержанные по делу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса бизнесмены Ашот Шанкоян и Ашот Баблумян заключили сделку со следствием после нескольких месяцев заключения в СИЗО Москвы. Об этом пишет "Российская газета".

Баблумян был главой представительства Мурманской области. Бюджетные деньги, по данным издания, он выводил через свои компании в Европу и Среднюю Азию, после чего присваивал. По некоторым сведениям, таким образом ему удалось вывести миллиард рублей.

Шанкоян владел строительными фирмами и переводил бюджетные средства на их счета. По факту же обязательства не исполнялись и ничего не строилось.

Еще одним фигурантом дела стал генеральный директор госпредприятия "Мурманскводоканал" Андраник Мусатян – его заключили под стражу месяц назад. После этого также задержали экс-главу Александровска Ильяса Мазитова вместе с его подчиненным и главу Печенегского округа с заместителем.

Уточняется, что всего по уголовному делу, кроме Чибиса, проходят девять человек.