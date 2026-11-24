Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения для Чибиса

Суд Москвы в ближайшее время может избрать меру пресечения Чибису Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения для Чибиса

Москва24 ноя Вести.24 ноября Мещанский суд Москвы может рассмотреть ходатайство следственного департамента МВД об избрании меры пресечения губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Чибис задержан был как подозреваемый до избрания меры пресечения. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания. Сегодня следователь может выйти в Мещанский суд с ходатайством об избрании меры пресечения Чибису говорится в сообщении

Губернатора задержали вечером 23 ноября, с ним проводятся следственные действия. Он стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях.

По версии следствия, речь идет о предполагаемом хищении более 39 млн рублей из бюджета Министерства строительства Мурманской области, растрате свыше 1 млрд рублей, выделенных Министерством транспорта региона на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.

Чибис был заместителем министра строительства и ЖКХ России с 2013 по 2019 год. Затем его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, а в сентябре 2019 года избрали главой региона. В 2024 году Чибис был переизбран, в апреле того же года он получил ножевое ранение после встречи с жителями Апатитов.

Ранее стало известно, какой срок может грозить губернатору Чибису.