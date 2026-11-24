Москва24 нояВести.24 ноября Мещанский суд Москвы может рассмотреть ходатайство следственного департамента МВД об избрании меры пресечения губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Чибис задержан был как подозреваемый до избрания меры пресечения. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания. Сегодня следователь может выйти в Мещанский суд с ходатайством об избрании меры пресечения Чибисуговорится в сообщении
Губернатора задержали вечером 23 ноября, с ним проводятся следственные действия. Он стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях.
По версии следствия, речь идет о предполагаемом хищении более 39 млн рублей из бюджета Министерства строительства Мурманской области, растрате свыше 1 млрд рублей, выделенных Министерством транспорта региона на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.
Чибис был заместителем министра строительства и ЖКХ России с 2013 по 2019 год. Затем его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, а в сентябре 2019 года избрали главой региона. В 2024 году Чибис был переизбран, в апреле того же года он получил ножевое ранение после встречи с жителями Апатитов.
Ранее стало известно, какой срок может грозить губернатору Чибису.