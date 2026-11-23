Москва23 ноя Вести.Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Информация об этом была опубликована в ее канале в мессенджере MAX.

В настоящее время продолжается предварительное расследование в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении ряда преступлений по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, а также в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупных размерах.

Им (фигурантам - примечание редакции) инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск …, а также незаконные валютные операции уточнила Волк

23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сумма ущерба может превышать 1 млрд рублей.

Ход расследования дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.