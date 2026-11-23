Ущерб по делу Андрея Чибиса превышает 1 млрд рублей МВД: ущерб по делу Андрея Чибиса превышает 1 млрд рублей

Москва23 ноя Вести.Ущерб по уголовному делу, фигурантом которого стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, превышает 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее данным, Следственный департамент МВД продолжает предварительное расследование в отношении группы лиц. Рассматриваются статьи, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой имущества, а также с переводом средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис следует из сообщения Ирины Волк

В вину фигурантам вменяется хищение бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области на сумму свыше 39 млн рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, на сумму более 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России. Волк также подтвердила задержание Чибиса.