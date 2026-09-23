С компании основателя издания Readovka взыскали почти 1 млрд рублей

Суд взыскал с основателя Readovka почти 1 млрд рублей С компании основателя издания Readovka взыскали почти 1 млрд рублей

Москва23 сен Вести.Арбитражный суд Москвы взыскал около 1 млрд рублей с организации основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

Взыскать с ООО "Бархат Тим" в пользу АНО "Конгрессно-Выставочное Бюро Москвы" [976 млн 935 тыс. 600 рублей] задолженности [по двум договорам поставки], а также 5 359 678 руб. расходов по госпошлине следует из материалов

Костылев обвиняется в хищении при неисполнении обязательств по госконтрактам с Минобороны РФ на поставки БПЛА для нужд армии.