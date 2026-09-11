Основателю Readovka Костылеву, находящему в СИЗО, требуется операция Находящийся в СИЗО основатель Readovka Костылеву нуждается в операции

Москва11 сен Вести.Основателю издания Readovka Алексею Костылеву, который находится в СИЗО по делу о хищении более миллиарда рублей, необходима операция на руке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Кондратьева.

Он упал, когда находился в институте Сербского на экспертизе, ударился головой и сильно повредил руку – это либо перелом, либо порванные связки​​​. Ему требуется операция, хирургическое вмешательство, это мнение врачей говорится в сообщении

По словам адвоката, Костылеву наложили гипс, затем сняли, но рука не прошла. В целом здоровье Костылева ухудшается. Проблемы начались после ДТП в 2024 году.

Костылев находится в СИЗО с конца февраля 2026 года. Ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.