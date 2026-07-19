Обвиняемый в хищении ₽1 млрд у МО РФ основатель Readovka останется под арестом Арест основателю Readovka Костылеву по делу о хищении ₽1 млрд продлен

Москва19 июл Вести.Тверской суд Москвы принял решение оставить в СИЗО основателя и экс-главного редактора проекта Readovka Алексея Костылева, который обвиняется в хищении у Министерства обороны РФ 1 млрд рублей.

Информация об этом приведена в картотеке на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел вопрос о продлении ареста 16 июля, решение вступит в силу 21 июля. Точный срок, до которого продлена мера пресечения, не уточняется.

Костылев был помещен в СИЗО в конце февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение в хищении в составе группы лиц по предварительному сговору. Сумма хищения превышает 1 миллиард рублей, а связано оно с контрактом на поставку в интересах Минобороны беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Костылеву вменяется неисполнение обязательств в рамках государственных контрактов. Основатель Readovka, который покинул этот проект летом 2025 года, вину не признает.