Москва3 июл Вести.Экс-глава Росавиации Александр Нерадько задержан по делу о хищении 800 млн рублей, которые предназначались для строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стройка идет с 2014 года — тогда тендер на 12,85 млрд выиграла компания "СУ-1". Работы должны были закончить за два года, но подрядчик начал банкротиться. График работы был сорван, полоса простаивала, но контракт не расторгали говорится в сообщении

По информации Mash, в 2019-м из резервного фонда на строительство ВВП выделили 620 млн рублей, а позже запросили еще 11,4 млрд на завершение стройки. До сих пор взлетно-посадочная полоса не введена в эксплуатацию.