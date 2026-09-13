Больного раком экс-замдиректора Роскосмоса Фролова не выпускают из СИЗО У экс-замдиректора Роскосмоса Фролова в СИЗО обнаружен рак четвертой стадии

Москва13 сен Вести.Защита главного фигуранта уголовного дела о махинациях при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей - бывшего заместителя гендиректора ГК "Роскосмос" Олега Фролова – выступила с требованием привлечь к уголовной ответственности следователя СК, ведущего это дело. Подробности сообщает "Коммерсант".

В заявлении, с которым его адвокаты обратились в ГСУ СКР по Москве, говорится, что в действиях участника расследования усматриваются признаки незаконного лишения свободы (ст. 127 УК).

В июле 2026 года у 64-летнего Олега Фролова были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. 13 августа консилиум врачей клинического центра "Коммунарка" установил, что у содержащегося в СИЗО "Матросская тишина" фигуранта рак четвертой стадии, сопровождающийся сильными болями.

Диагноз входит в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, но после обращения защиты обвиняемого к следователю с ходатайством об освобождении тот отказал в изменении меры пресечения. По словам следователя, им не было получено из СИЗО официального медицинского заключения.

27 августа Басманный райсуд столицы признал бездействие следователя по делу Фролова незаконным и обязал "устранить допущенные нарушения". Однако Фролов остается в СИЗО, в связи с чем ему не могут проводить специфическую противоопухолевую терапию.