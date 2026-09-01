Врачи подтвердили тяжелую болезнь у турагента Аташян, обвиняемой в мошенничестве Обвиняемая в мошенничестве турагент Аташян теряет зрение

Москва1 сен Вести.Медики подтвердили, что турагент Хатуна Аташян, обвиняемая в мошенничестве, тяжело больна и что ее заболевание препятствует содержанию под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Ролана Гагоева.

В ходе проведения освидетельствования Аташян подтвердились заболевания, ранее диагнострованные заболевания, в том числе входящие в перечень заболеваний, установленный правительством РФ, которые запрещают заключение в СИЗО цитирует адвоката агентство

Ролан Гагоев пояснил, что у его подзащитной поврежден гипофиз и что она теряет зрение.

Ранее Хамовнический суд Москвы продлил до 3 сентября срок содержания Аташян под стражей. Сторона защиты просила суд назначить домашний арест в связи с наличием болезни, несовместимой с содержанием в СИЗО.