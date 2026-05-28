Москва28 маяВести.Состояние здоровья активистки молдавского оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, которая была осуждена вместе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, резко ухудшилось в ходе заседания Апелляционной палаты Кишинева, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Морару.
По словам защитника, у Попан диагностирован сахарный диабет.
Попан стало плохо, у нее проявился диабет. Ей назначено необходимое лечениесказал Морару
Адвокат также добавил, что самочувствие его клиентки постоянно ухудшается из-за психологического давления на нее и Гуцул, затяжных судебных заседаний.
Ранее 28 мая апелляционная инстанция оставила в силе приговор Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы по делу о финансовых нарушениях в партии "Шор".