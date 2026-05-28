Адвокат молдавской активистки Попан сообщил об ухудшении ее здоровья в суде

Состояние здоровья осужденной вместе с Гуцул активистки резко ухудшилось в суде Адвокат молдавской активистки Попан сообщил об ухудшении ее здоровья в суде

Москва28 мая Вести.Состояние здоровья активистки молдавского оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, которая была осуждена вместе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, резко ухудшилось в ходе заседания Апелляционной палаты Кишинева, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Морару.

По словам защитника, у Попан диагностирован сахарный диабет.

Попан стало плохо, у нее проявился диабет. Ей назначено необходимое лечение сказал Морару

Адвокат также добавил, что самочувствие его клиентки постоянно ухудшается из-за психологического давления на нее и Гуцул, затяжных судебных заседаний.

Ранее 28 мая апелляционная инстанция оставила в силе приговор Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы по делу о финансовых нарушениях в партии "Шор".