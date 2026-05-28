В Кишиневе сохранили приговор к семи годам тюрьмы Гуцул В Молдавии подтвердили приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул

Москва28 мая Вести.Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор, вынесенный главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которой назначено семь лет лишения свободы по делу о финансовых нарушениях в партии "Шор", сообщает ТАСС.

Отклонить кассационную жалобу, поданную Евгенией Гуцул через адвоката Сергея Морару. Оставить в силе решение суда Кишинева от 5 августа 2025 года огласил постановление судья Виталий Будеч, сообщает корреспондент агентства из зала суда

Адвокат Гуцул подчеркнул, что приговор будет оспорен в Высшей судебной палате Молдавии.

Ранее Евгения Гуцул заявила, что суд Кишинева не стал слушать доказательства ее невиновности.