Суд арестовал на 2 месяца женщину, обманувшую блогеров при организации отдыха

Суд арестовал женщину, обманувшую блогеров при организации отдыха Суд арестовал на 2 месяца женщину, обманувшую блогеров при организации отдыха

Москва5 июн Вести.Суд арестовал на 2 месяца 29-летнюю Хатуну Аташян, обманувшую нескольких блогеров при организации отдыха. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Заключена под стражу… Женщине предъявлено обвинение в совершении мошенничеств (ст. 159 УК РФ). Вину она признала говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В судебном заседании она возражала против заключения под стражу и просила избрать ей домашний арест.

По имеющимся данным, аферистка размещала в соцсетях и мессенджерах информацию об организации туристических поездок за рубеж на привлекательных условиях. Ее клиентами в основном были блогеры и другие медийные личности, которые могли поехать по бартеру, однако за близких нужно было заплатить. После получения денег женщина переносила даты поездок или пропадала.

Аташян была задержана в Минске. Как сообщала официальным представитель МВД России Ирина волк, поступило более 20 заявлений от обманутых граждан. Предварительно, ущерб превысил 10 млн рублей. Однако точные цифры еще устанавливаются.

Расследование на контроле в Хамовнической межрайонной прокуратуре.