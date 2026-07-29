Турагент Аташян останется под стражей по делу об обмане блогеров

Турагенту Аташян продлили арест по делу об обмане блогеров Турагент Аташян останется под стражей по делу об обмане блогеров

Москва29 июл Вести.Хамовнический районный суд Москвы продлил до 3 сентября арест турагенту Хатуне Аташян, которой вменяют мошенничество с туристическими поездками для блогеров, сообщил ТАСС адвокат Ролан Гагоев.

Срок содержания под стражей Аташян истекал 3 августа.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Аташян до 3 сентября сказал адвокат

Ранее Аташян признала вину по трем эпизодам мошенничества в крупном и в значительном размерах. По словам ее бывшего адвоката Валерий Саркисов сообщал, что она возместила трем блогерам материальный ущерб в размере порядка 800 тысяч рублей.