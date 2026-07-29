Москва29 июлВести.Хамовнический районный суд Москвы продлил до 3 сентября арест турагенту Хатуне Аташян, которой вменяют мошенничество с туристическими поездками для блогеров, сообщил ТАСС адвокат Ролан Гагоев.
Срок содержания под стражей Аташян истекал 3 августа.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Аташян до 3 сентябрясказал адвокат
Ранее Аташян признала вину по трем эпизодам мошенничества в крупном и в значительном размерах. По словам ее бывшего адвоката Валерий Саркисов сообщал, что она возместила трем блогерам материальный ущерб в размере порядка 800 тысяч рублей.