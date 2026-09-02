Москва2 сенВести.Мосгорсуд оставил под стражей основного акционера "Эфко" Валерия Кустова, который обвиняется в хищении и растрате при разработке беспилотников. Об этом сообщает РБК.
Я был бы рад под домашний арест, но — как решитеприводятся слова Кустова, участвовавшего в заседании по видеосвязи из СИЗО
Основатель "Эфко" был взят под стражу 30 июля Мещанским городским судом. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
"Коммерсант" уточняет, что защита предложила внести залог за бизнесмена в сумме трех миллиардов рублей, однако ей было отказано.