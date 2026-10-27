С Анатолия Чубайса принудительно взыскивают почти 20 млрд рублей Почти 20 млрд рублей принудительно взыскивают с экс-главы Роснано Чубайса

Москва27 окт Вести.Федеральная служба судебных приставов принудительно взыскивает с бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса почти 20 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Как уточняется в публикации, около 18 млрд рублей составляют взыскания имущественного характера, остальная часть — исполнительный сбор.

Всего в отношении Чубайса открыты 14 исполнительных производств, в том числе 10 из них — с июня по октябрь 2016 года. По ним взыскивают 17,74 млрд рублей на основании материалов, поступивших из Арбитражного суда Москвы отмечает агентство

Взыскания касаются возмещения ущерба, который был причинен Роснано.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Чубайса и группы экс-топ-менеджеров Роснано, оставив в силе решение о взыскании с них более 5,5 млрд рублей.