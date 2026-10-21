У петербургского экс-чиновника могут изъять активы на 1,5 млрд рублей

Суд в Петербурге решит судьбу активов экс-чиновника Госстройнадзора на 1,5 млрд У петербургского экс-чиновника могут изъять активы на 1,5 млрд рублей

Москва21 окт Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск к бывшему заместителю начальника Госстройнадзора Вячеславу Захарову об обращении в доход государства имущества, приобретенного коррупционным путем. Общая стоимость активов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ответчиками также выступают ряд физических лиц и компаний.

Суд решит стоит ли изъять в доход РФ: 7 земельных участков в Санкт-Петербурге, 24 земельных участка в Ленинградской области, 4 земельных участка в Новгородской области, 8 жилых зданий, 31 нежилое здание, 9 квартир, 1 машино-место, 8 автомобилей и 1 маломерное судно говорится в сообщении

Согласно материалам дела, Захаров, занимавший с 2001 по 2024 годы разные должности в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга, нарушал антикоррупционное законодательство. В частности, через доверенных лиц управлял компаниями ООО "Мега-Строй" и ООО "Реал-Яхтинг".

Отмечается, что он использовал свое положение во власти и авторитет в корыстных целях, приобретая имущество, стоимость которого превышала его законные доходы. Также в условиях конфликта интересов лично и через подконтрольных доверенных лиц участвовал в управлении компаниями.

Общая стоимость приобретенных активов превысила 1,5 миллиарда рублей при официальных доходах в 84 миллиона рублей.