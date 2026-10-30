Квартиры и болотоходы экс-главы "Центравтомагистрали" ушли в доход государства Суд в Петербурге изъял имущество экс-главы "Центравтомагистрали"

Москва30 окт Вести.Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск заместителя генпрокурора России к бывшему руководителю "Центравтомагистрали" Игорю Глазырину и изъял у него имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело в отношении Игоря Александровича Глазырина об обращении имущества в доход государства в связи с коррупционным правонарушением говорится в публикации

В доход государства обращены шесть квартир, машиноместо, одно нежилое помещение, семь земельных участков и три жилых дома в Москве и Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также два автомобиля и два снегоболотохода.

Глазырин в 2012-2025 годах занимал различные, в том числе руководящие, должности в учреждениях, подведомственных Росавтодору, в частности ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" и ФКУ "Центравтомагистраль". Последнее занимается содержанием и развитием федеральных автомобильных дорог общего пользования.