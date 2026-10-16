Москва16 октВести.У бывшего главы Смоленского сельского поселения Северского района Сергея Безуглова конфисковали имущество на сумму свыше 39 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram.
Северский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к экс-главе поселения. Установлено, что с 2017 по 2023 год, занимая должность, Безуглов купил движимое и недвижимое имущество, часть которого записал на близких родственников. Общая стоимость превысила 39 миллионов рублей, что намного выше его официальных доходов.
Проверка показала, что бывший глава фактически участвовал в имущественных и предпринимательских делах своей семьи - в том числе в покупке, использовании и продаже недвижимости.
Прокуратура потребовала взыскать с экс-главы поселения и его родственников 23 объекта недвижимости, а также компенсацию за уже проданное имущество, приобретенное на доходы с неподтвержденной законностью. Суд удовлетворил эти требования полностью.
Прокуратура в судебном порядке потребовала взыскать с бывшего главы Смоленского сельского поселения и с его родственников 23 объекта недвижимого имущества, а также эквивалент отчужденного имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтвержденаговорится в публикации
Сейчас на движимое и недвижимое имущество уже оформлено право собственности Российской Федерации.
Прокуратура района контролирует дальнейшее исполнение решения суда.