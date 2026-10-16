У экс-главы поселения в Краснодарском крае изъяли имущество на 39 млн рублей

Экс-глава поселения на Кубани лишился имущества на 39 миллионов рублей У экс-главы поселения в Краснодарском крае изъяли имущество на 39 млн рублей

Москва16 окт Вести.У бывшего главы Смоленского сельского поселения Северского района Сергея Безуглова конфисковали имущество на сумму свыше 39 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram.

Северский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к экс-главе поселения. Установлено, что с 2017 по 2023 год, занимая должность, Безуглов купил движимое и недвижимое имущество, часть которого записал на близких родственников. Общая стоимость превысила 39 миллионов рублей, что намного выше его официальных доходов.

Проверка показала, что бывший глава фактически участвовал в имущественных и предпринимательских делах своей семьи - в том числе в покупке, использовании и продаже недвижимости.

Прокуратура потребовала взыскать с экс-главы поселения и его родственников 23 объекта недвижимости, а также компенсацию за уже проданное имущество, приобретенное на доходы с неподтвержденной законностью. Суд удовлетворил эти требования полностью.

Прокуратура в судебном порядке потребовала взыскать с бывшего главы Смоленского сельского поселения и с его родственников 23 объекта недвижимого имущества, а также эквивалент отчужденного имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена говорится в публикации

Сейчас на движимое и недвижимое имущество уже оформлено право собственности Российской Федерации.

Прокуратура района контролирует дальнейшее исполнение решения суда.