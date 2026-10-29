У чиновницы из Уйского района Челябинской области отобрали имущество на 25 млн

Чиновница из Челябинской области лишилась недвижимости на 25 млн рублей У чиновницы из Уйского района Челябинской области отобрали имущество на 25 млн

Москва29 окт Вести.В Челябинской области у чиновницы изъяли имущество стоимостью больше 25 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Отмечается, что проверку провела прокуратура Уйского района. Выяснилось, что директор областного казенного учреждения "Центр занятости населения Уйского района" за 2023-2025 годы потратила свыше 30 миллионов рублей - это намного больше, чем ее совокупный доход за три года.

Откуда взялись деньги на три объекта недвижимости, которые оформили на чиновницу и ее близких родственников, документально не подтверждено. Чтобы скрыть реальное имущественное положение и создать видимость соблюдения антикоррупционных запретов, недвижимость регистрировали на родственников чиновницы, совершавших сделки без подтвержденного дохода.

Прокурор подал в суд иск об обращении объектов недвижимости в доход государства, и требования удовлетворили.

В настоящее время объекты недвижимости стоимостью свыше 25 млн рублей обращены в собственность государства говорится в публикации

Решение суда вступило в законную силу.