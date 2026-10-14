На Сахалине обманувшую 47 человек застройщицу обвиняют в отмывании 24 млн На Сахалине застройщице предъявили обвинение в отмывании 24 млн рублей

Москва14 окт Вести.Обвиняемая в обмане 47 человек при строительстве частных домов руководитель строительной компании из Южно-Сахалинска дополнительно обвиняется в легализации преступных доходов на сумму около 24 миллионов рублей. Об этом сообщили на портале "МВД Медиа".

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство материалы уголовного дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в отношении руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что фигурантка заключила с клиентами договоры подряда на возведение жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска. Она взяла стопроцентную предоплату, но обязательства не выполнила. Общий ущерб составил больше 200 миллионов рублей.

Полицейские также выяснили, что женщина отмывала преступные доходы путем финансовых операций и сделок с недвижимостью. Общая сумма легализованных средств составила примерно 24 миллиона рублей.

На имущество фигурантки и ее родственников на 85 миллионов рублей был наложен арест.