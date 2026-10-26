В Кабардино-Балкарии застройщик подозревается в мошенничестве на 4 млн

Застройщик из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве на 4 млн рублей В Кабардино-Балкарии застройщик подозревается в мошенничестве на 4 млн

Москва26 окт Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении застройщика из Кабардино-Балкарии, подозреваемого в мошенничестве с жильем на 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в сентябре 2020 года двое граждан заключили договор долевого участия с индивидуальным предпринимателем, взявшим на себя обязательство по строительству многоквартирного жилого дома в селении Шалушка отмечается в сообщении в MAX

Граждане отдали фигуранту 4,2 миллиона рублей. При этом застройщик потратил деньги на свои цели, не связанные со строительством.

Многоквартирный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.