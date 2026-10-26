Москва26 октВести.Уголовное дело возбуждено в отношении застройщика из Кабардино-Балкарии, подозреваемого в мошенничестве с жильем на 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По версии следствия, в сентябре 2020 года двое граждан заключили договор долевого участия с индивидуальным предпринимателем, взявшим на себя обязательство по строительству многоквартирного жилого дома в селении Шалушкаотмечается в сообщении в MAX
Граждане отдали фигуранту 4,2 миллиона рублей. При этом застройщик потратил деньги на свои цели, не связанные со строительством.
Многоквартирный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.