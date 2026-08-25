В КБР суд ждет лидера преступной группы, обманувшей 73 россиян на 19 млн рублей

Лидер ОПГ, обманувший 73 россиян на 19 млн рублей, предстанет перед судом в КБР В КБР суд ждет лидера преступной группы, обманувшей 73 россиян на 19 млн рублей

Москва25 авг Вести.Лидер ОПГ, обманувший 73 россиян на 19 млн рублей, предстанет перед судом в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Отмечается, что 38-летний житель Ростовской области создал преступное сообщество из более чем 30 человек, которые под видом юристов, менеджеров и финэкспертов "помогали" гражданам с низким кредитным рейтингом получать займы, а также гарантировали одобрение кредита, убеждали переводить деньги на подконтрольные счета.

[В результате] 73 пострадавших в разных регионах страны (в том числе 15 жителей Кабардино-Балкарии). Ущерб: более 19 миллионов рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело в отношении лидера ОПГ направлено в суд. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.