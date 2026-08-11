На Камчатке полиция расследовала дело о массовой подделке документов членами ОПГ Шестеро членов ОПГ изготовили и продали 118 поддельных документов на Камчатке

Москва11 авг Вести.Следователи УМВД России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела по факту массового изготовления поддельных документов в составе организованной преступной группы, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

Шестеро членов группы – трое мужчин и три женщины – обвиняются в подделке, изготовлении и обороте официальных документов, предоставляющих права, с целью сбыта, в составе организованной группы. Продавали фальшивки они на Камчатке и в Приморье с февраля 2024 по май 2025 года.

Злоумышленники организовали полный цикл противоправной деятельности: подделку, приобретение, транспортировку, хранение поддельных документов... Через объявления в социальных сетях, мессенджерах и тематических группах участники группы предлагали услуги по изготовлению поддельных документов и указывали их стоимость… установлено не менее 118 человек, которые приобрели заведомо подложные официальные документы, предоставляющие специальные права: дипломы об образовании, удостоверения о квалификации для работы на морских судах, в том числе в опасных условиях, медицинские заключения, справки для получения разрешения на оружие, а также документы, связанные с разрешением на управление транспортом и другие рассказали в пресс-службе

Масштабная операция по пресечению деятельности ОПГ прошло 12 мая 2025 года. Следователи УМВД России по Камчатскому краю совместно с УФСБ России по Камчатскому краю при силовой поддержке подразделений Росгвардии провели обыски в жилых и торговых помещениях, а также медучреждениях в столице Камчатки и в Приморском крае.

Всем шести участникам группы предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в прокуратуру края для утверждения обвинительного заключения.