В ЕАО возбуждено уголовное дело о мошенничестве при продаже квартиры на сайте Биробиджанец едва не перевел мошенникам 120 тысяч рублей при покупке квартиры

Москва14 окт Вести.В Биробиджане возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полиция устанавливает продавца квартиры с сайта, обманувшего покупателя, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве говорится в сообщении

Установлено, что житель Биробиджана на сайте искал объявления о продаже квартир. Его привлекла однокомнатная квартира за 1,12 млн рублей в областном центре. Продавец объяснил низкую цену недвижимости своим отъездом и попросил задаток. Покупатель перевел 20 тысяч рублей, но заподозрил неладное. Он сверил фотографию с сайта с реальным домом и вывил несовпадения. Мужчина позвонил продавцу, но услышал угрозы и требование доплатить еще 100 тысяч рублей. Потерпевший отказался, и собеседник бросил трубку. Объявление сразу удалили.