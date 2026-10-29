Мошенники получили от жителя ЕАО 20 тысяч рублей за бронь автоприцепа

Житель ЕАО стал жертвой мошенников, пытаясь купить автоприцеп Мошенники получили от жителя ЕАО 20 тысяч рублей за бронь автоприцепа

Москва29 окт Вести.Полиция Облученского района Еврейской автономной области возбудила уголовное дело по факту мошенничества при покупке автоприцепа в интернете, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

К правоохранителям обратился местный житель, пояснивший, что лишился 20 тысяч рублей при попытке купить автомобильный прицеп.

На популярном сайте бесплатных объявлений он нашел подходящий вариант стоимостью значительно ниже рыночной. Объявление показалось мужчине привлекательным, и он связался с автором. Злоумышленник убедил покупателя внести предоплату в размере 20 000 рублей, чтобы зарезервировать прицеп написали в пресс-службе

После того, как мужчина перевел указанную сумму, "продавец" перестал выходить на связь, а позже заблокировал его и удалил объявление.