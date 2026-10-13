МВД: в ЕАО возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса о преступлении Житель ЕАО решил проучить жену, но стал фигурантом уголовного дела

Москва13 окт Вести.В отношении 38-летнего жителя села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту его ложного доноса о преступлении, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Фигурант находится под подпиской о невыезде говорится в сообщении

В полицию поступило сообщение мужчины, который заявил, что со двора дома друзей, где он был в гостях, неизвестные похитили его иномарку. Прибывшие полицейские обнаружили потерпевшего в алкогольном опьянении. Установлено, что его обеспокоенная жена позвонила ему и сказала, что заберет машину, чтобы он не сел за руль нетрезвым. Мужчина признался, что автомобиль никто не похищал, а заявление было сделано исключительно из желания позлить жену и избежать конфликта на почве вождения в нетрезвом виде. Транспортное средство стояло в гараже.