В Еврейской автономной области будут судить угонщика самосвала В ЕАО перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угоне самосвала

Москва3 ноя Вести.В Облученском районе перед судом предстанет житель Ленинского района, обвиняемый в угоне самосвала, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

Установлено, что в июле 2026 года двое коллег на легковом автомобиле отправились на отдых к озеру в селе Радде. На обратном пути машина сломалась. Один из знакомых решил добраться до места работы, чтобы взять служебный самосвал и с его помощью отбуксировать неисправную машину. Во время "транспортировки" мужчины поссорились. В результате 44-летний мужчина, находившийся за рулем самосвала, покинул место происшествия, оставив большегруз на проезжей части. Второй участник конфликта, 30-летний мужчина, решил сам сесть за руль грузового автомобиля и попытался отогнать его. Однако он не справился с управлением, и самосвал опрокинулся в кювет.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего обвиняемого в неправомерном завладении автомобилем завершено. Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Расследование продолжается.