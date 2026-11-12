Москва12 нояВести.Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием самосвала, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Авария случилась на трассе "Магистральная" в районе Рахьинского городского поселения.
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на крышуговорится в публикации
Никто не пострадал.
На месте работала дежурная смена 93 пожарно-спасательной части 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области.